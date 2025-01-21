Выплаты по инвалидности не отменят

Информацию об отмене выплат распространили некоторые украинские СМИ со ссылкой на слова народного депутата, передает 24 Канал со ссылкой на Алексея Гончаренко.

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В Верховной Раде нет соответствующего законопроекта, а Кабинет Министров не принимал никаких постановлений, предусматривающих такие изменения.

Алексей Гончаренко Народный депутат Украины В Раде нет такого законопроекта. Кабмин не принимал такое постановление. Народный депутат, на которого ссылаются все СМИ, сделал такое заявление с фразой, что "были такие разговоры в Кабмине".

По словам Гончаренко, народный депутат, на которого ссылаются СМИ, упоминал только о "разговорах" на эту тему в Кабмине, но никаких официальных решений или документов не существует.

Как распространился фейк

Недостоверную информацию подхватили СМИ после того, как первый заместитель главы Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк дал интервью изданию "Українські новини". В нем он высказал свои мысли относительно будущих социальных реформ.

По его словам, правительство поднимает вопросы, которые еще не обсуждались с депутатами и требуют законодательного урегулирования.

Михаил Цимбалюк Первый заместитель главы Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Правительство пока обсуждает вопросы, которые даже не поднимались на уровне депутатов и требуют законодательного урегулирования. Ходят разные слухи, но я не вижу серьезности в подходе к реформе социальной защиты. Я не воспринимаю реформу как процесс, направленный лишь на то, чтобы у кого-то забрать деньги – это неправильный подход.

Депутат подчеркнул, что государство должно учитывать растущее количество ветеранов и людей с инвалидностью, которые нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в создании условий для трудоустройства.

Как изменятся выплаты по инвалидности в 2025 году

С 1 июля 2025 года в Украине стартует пенсионная реформа. Она изменит порядок выплат пенсий по инвалидности, включая новый подход к расчету и условий их назначения. Детали будут обнародованы ближе к началу действия изменений.

Пенсия зависит от официального стажа и группы инвалидности:

I группа: 100% от суммы пенсии по возрасту.

100% от суммы пенсии по возрасту. II группа: 90% от суммы пенсии по возрасту.

90% от суммы пенсии по возрасту. III группа: 50–70% в зависимости от стажа и условий труда.

Минимальные размеры социальных пенсий по инвалидности в настоящее время:

I группа: 2 760 гривен.

2 760 гривен. II группа: 2 520 гривен.

2 520 гривен. III группа: 2 093 гривны.

Заметьте! До 1 января 2025 года существенных изменений в выплатах не предусмотрено. Для получения пенсии по инвалидности нужно иметь хотя бы один год трудового стажа.