Правительство хочет контролировать средства из льгот на оплату коммуналки

Он направлен на совершенствование механизма предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает 24 канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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В частности в части установления контроля за их целевым использованием. То есть направлением государственного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в законы, которые предусматривают предоставление украинцам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, как отметил Мельничук следует определить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства из льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

Обратите внимание! Условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты за коммунальные услуги средствами льгот, определяются в порядке, установленном Кабмином.