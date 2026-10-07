Росія готується до довгої війни: Путін рекордно збільшив витрати

Кремль кардинально змінює свої фінансові плани на найближчі роки, готуючись до ще більшої ескалації. Сподівання диктатора Володимира Путіна на швидкі домовленості провалилися, тому тепер економіку повністю переводять на військові рейки.

Скільки мільярдів Росія кине на війну у 2026 році

За даними анонімних джерел, Росія цього року витратить на війну рекордну суму – близько 17 трильйонів рублів, або майже 199 мільярдів доларів. Це приблизно на 40% більше, ніж Москва планувала закласти у бюджет наприкінці 2025 року, пише Bloomberg.

Хоча ще рік тому Москва планувала інше:

стримувати зростання військових витрат;

скорочувати бюджетний дефіцит;

та відновлювати резерви, виснажені війною.

Ситуація змінилася після зустрічі Путіна та президента США Дональда Трампа в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року. Диктатор тоді розраховував, що протягом наступного року може з'явитися можливість для мирної угоди з Україною, а отже, потреба у різкому збільшенні військових видатків відпаде.

Однак уже до січня 2026 року в Кремлі, за даними джерел видання, дійшли висновку, що домовитися з Україною не вдасться, а зусилля США не принесли прориву.

Після цього російська влада почала прискорювати авансові платежі оборонним підприємствам і збільшувати інші пов'язані з війною видатки.

Зауважте! Через прискорені авансові платежі "оборонці" прогнозований бюджетний дефіцит Росії у 2026 році зріс до понад 7 трильйонів рублів, хоча спочатку очікувалося лише 3,8 трильйона.

Які плани Москви на наступні роки

Втім, рекордні видатки не обмежаться 2026 роком. За новим бюджетним планом, Росія збирається витратити на військові потреби:

у 2027 році – 17,1 трильйона рублів;

у 2028 році – 16,6 трильйона рублів;

а в у 2029-му – 16,3 трильйона.

Водночас фактичні витрати можуть виявитися ще більшими. За словами співрозмовників Bloomberg, у Москві дедалі більше сумніваються, що адміністрація Трампа зможе домогтися домовленостей з Україною на умовах, які влаштують Росію.

Таким чином, бюджетні плани Кремля дедалі більше схожі на підготовку до тривалого протистояння, а не на очікування швидкого завершення війни.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року військові витрати Росії встановили новий рекорд, сягнувши 5,908 трильйона рублів. Вперше від початку повномасштабного вторгнення на оборонні потреби припало 46% усіх бюджетних видатків країни.