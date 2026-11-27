Європейський Союз шукає нові джерела фінансування для посилення власної обороноздатності. Брюссель хоче не лише наростити виробництво зброї, а й інвестувати у технологію та логістику.

Чому Європа шукає гроші на зброю

ЄС готує нову програму позик і грантів на десятки мільярдів євро. Вона має допомогти європейським країнам замінити частину військових можливостей, які досі забезпечували США, оскільки адміністрація Дональда Трампа поступово скорочує військову присутність на континенті, пише Bloomberg.

Новий пакет фінансування стане продовженням програми SAFE, яку Євросоюз запустив торік. Вона передбачає 150 мільярдів євро позик для країн блоку на термінові оборонні потреби.

Однак тепер Брюссель хоче перейти до наступного етапу. Йдеться про фінансування технічних і логістичних можливостей, необхідних для ведення масштабних бойових дій.

Точний обсяг нової програми ще не визначили. Однак відомо, що гроші надходитимуть із двох джерел:

позик, які Єврокомісія залучає від імені всіх країн блоку;

та наступного семирічного бюджету ЄС.

За інформацією співрозмовників видання, програму планують запустити у другій половині 2027 року.

На що саме підуть мільярди євро

Європейські країни вже збільшили оборонні бюджети після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте вони досі залежать від США у сфері так званих стратегічних засобів забезпечення.

До них належать можливості, які дозволяють арміям перекидати війська, забезпечувати їх усім необхідним, координувати операції та збирати розвідувальну інформацію.

Відтак Єврокомісія визначила кілька пріоритетних напрямів для спільних інвестицій. Серед них:

інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона;

розвідка;

спостереження;

рекогностування;

технічне й логістичне забезпечення військових операцій.

У Єврокомісії заявили, що працюють над новою програмою, яка "допоможе задовольнити ці потреби в необхідному масштабі".

Війна в Україні чітко продемонструвала важливість цих критично важливих допоміжних засобів і множників бойової потужності, від яких залежить будь-яка надійна оборона,

– зазначив представник відомства.

Нагадаємо, країни Євросоюзу раніше мобілізували 150 мільярдів євро в межах програми SAFE для фінансування спільних оборонних проєктів і закупівель озброєння. Україна також отримала можливість долучатися до оборонних проєктів у межах цього механізму.