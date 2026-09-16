Як повідомляє польське видання RMF24, про новий план використання залишків фонду оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чому обурилися в ЄС та Польщі

За словами фон дер Ляєн, гроші підуть на спільні проєкти з українськими компаніями, зокрема на створення європейсько-української системи протиповітряної оборони Freyja.

Ця розробка має стати дешевшою альтернативою американським комплексам Patriot.

Заява фон дер Ляєн викликала роздратування серед європейських дипломатів у Брюсселі. Річ у тім, що програма SAFE формується з позик, які згодом доведеться виплачувати саме державам-членам, а не Єврокомісії.

При цьому з країнами ЄС таку різку зміну планів ніхто не обговорював, тому столиці вважають, що саме вони повинні мати вирішальний голос у розподілі фінансів.

Особливо неприємним сюрпризом це стало для Варшави. Ще в серпні заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський анонсував участь країни у другому етапі розподілу коштів SAFE. Польський уряд розраховував спрямувати ці фінанси на власні військові проєкти, але тепер ці плани опинилися під загрозою зриву.

Скільки грошей може отримати Україна

Наразі точна сума залишків у фонді невідома, оскільки країни ЄС мають час до кінця жовтня, щоб відзвітувати про реалізацію своїх ініціатив. Донедавна в європейських кулуарах говорили про суму близько 10 мільярдів євро. Проте цифра може змінитися, адже Італія та Угорщина, яким виділили 15 та 16 мільярдів євро відповідно, досі не підписали угоди на всю зарезервовану суму.

Журналісти зазначають, що до цього часу європейські держави вкрай неохоче витрачали гроші з фонду SAFE на спільні з Україною програми.

Натомість Єврокомісія намагається терміново знайти додаткове фінансування для Києва, який відчуває серйозний дефіцит у своєму оборонному бюджеті.