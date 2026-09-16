Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічної промови перед Європарламентом.

Які подробиці?

Брюссель минулого тижня вперше схвалив закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Головним завданням наразі є їхнє термінове переправлення українським військовим для відбиття повітряних атак.

Окрім постачання засобів ППО, Євросоюз прагне принципово зменшити залежність від єдиного постачальника озброєння – США.

Для цього Брюссель та Київ об'єднують зусилля для створення власного комплексу протиракетного захисту.

В основі цієї співпраці – проєкт "Фрея". Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційність українців із технологічним лідерством Європи. І, звісно, наші значні виробничі потужності,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Фінансування спільних оборонних проєктів

Очільниця Єврокомісії зауважила, що розробка модульної системи є лише першим кроком у довгостроковій співпраці.

ЄС планує використати залишки коштів програми SAFE для запуску нових спільних програм з українськими оборонними підприємствами.

Фон дер Ляєн підкреслила, що майбутня зима буде важкою для України, але північнокорейські ракети та російські дрони не зможуть зламати дух опору. За її словами, українці воюють за виживання своєї держави та свободу всієї Європи.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, на початку вересня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії обговорив деталі антибалістичної програми "Фрея" з керівниками провідних оборонних компаній.