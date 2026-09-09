Вона має забезпечити Європі захист від повітряних загроз. Про це повідомив президент України.

Що сказав Зеленський?

Глава держави розповів, що під час розмови з Йонасом Гаром Стере були присутні представники оборонних компаній багатьох країн-партнерів. Окрім України та Норвегії також взяли участь:

Данія;

Франція;

Німеччина;

Італія;

Нідерланди;

Іспанія;

Швеція;

Велика Британія.

Спільно з керівництвом FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що Київ розраховує на перші практичні результати програми. Наприкінці президент подякував партнерам за готовність працювати разом. Глава держави наголосив, що захист європейського неба – це спільна справа.

Також у вівторок, 8 вересня, відбулося 36-те засідання у форматі "Рамштайн". Європейські партнери оголосили про нові внески для посилення України, зокрема Німеччина про постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot та літаків F-16, а також про закупівлю дронів.