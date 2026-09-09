Она должна обеспечить Европе защиту от воздушных угроз. Об этом сообщил президент Украины.

Что сказал Зеленский?

Глава государства рассказал, что во время беседы с Йонасом Гаром Стере присутствовали представители оборонных компаний многих стран-партнеров. Помимо Украины и Норвегии также приняли участие:

Дания;

Франция;

Германия;

Италия;

Нидерланды;

Испания;

Швеция;

Великобритания.

Совместно с руководством FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo согласовали, что конкретно должны сделать лидеры и правительственные чиновники на своем уровне, а производители и разработчики – на своем,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что Киев рассчитывает на первые практические результаты программы. В заключение президент поблагодарил партнеров за готовность работать вместе. Глава государства подчеркнул, что защита европейского неба – это общее дело.

Также во вторник, 8 сентября, состоялось 36-е заседание в формате "Рамштайн". Европейские партнеры объявили о новых вкладах в укрепление Украины, в частности Германия – о поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot и самолетов F-16, а также о закупке дронов.