Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного выступления перед Европарламентом.

Каковы подробности?

На прошлой неделе Брюссель впервые одобрил закупку американских ракет-перехватчиков Patriot. Главной задачей сейчас является их срочная доставка украинским военным для отражения воздушных атак.

Помимо поставок средств ПВО, Евросоюз стремится принципиально уменьшить зависимость от единственного поставщика вооружения – США.

Для этого Брюссель и Киев объединяют усилия для создания собственного комплекса противоракетной защиты.

В основе этого сотрудничества – проект "Фрейя". Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, наши значительные производственные мощности,

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Финансирование совместных оборонных проектов

Глава Еврокомиссии отметила, что разработка модульной системы – лишь первый шаг в долгосрочном сотрудничестве.

ЕС планирует использовать остатки средств программы SAFE для запуска новых совместных программ с украинскими оборонными предприятиями.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что предстоящая зима будет тяжелой для Украины, но северокорейские ракеты и российские дроны не смогут сломить дух сопротивления. По ее словам, украинцы сражаются за выживание своего государства и свободу всей Европы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Норвегию обсудил детали антибаллистической программы "Фрейя" с руководителями ведущих оборонных компаний.