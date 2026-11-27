Почему Европа ищет средства на оружие

ЕС готовит новую программу займов и грантов на десятки миллиардов евро. Она должна помочь европейским странам восполнить часть военных возможностей, которые до сих пор обеспечивали США, поскольку администрация Дональда Трампа постепенно сокращает военное присутствие на континенте, пишет Bloomberg.

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Новый пакет финансирования станет продолжением программы SAFE, которую Евросоюз запустил в прошлом году. Она предусматривает 150 миллиардов евро в виде займов для стран блока на срочные оборонные нужды.

Однако теперь Брюссель хочет перейти к следующему этапу. Речь идет о финансировании технических и логистических возможностей, необходимых для ведения масштабных боевых действий.

Точный объем новой программы еще не определен. Однако известно, что деньги будут поступать из двух источников:

займов, которые Еврокомиссия привлекает от имени всех стран блока;

и из следующего семилетнего бюджета ЕС.

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По информации собеседников издания, ее планируют запустить во второй половине 2027 года.

На что именно пойдут миллиарды евро

Европейские страны уже увеличили оборонные бюджеты после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако они до сих пор зависят от США в сфере так называемых стратегических средств обеспечения.

К ним относятся возможности, позволяющие армиям перебрасывать войска, обеспечивать их всем необходимым, координировать операции и собирать разведывательную информацию.

Поэтому Еврокомиссия определила несколько приоритетных направлений для совместных инвестиций. Среди них:

интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона;

разведка;

наблюдение;

рекогносцировка;

техническое и логистическое обеспечение военных операций.

В Еврокомиссии заявили, что работают над новой программой, которая "поможет удовлетворить эти потребности в необходимом масштабе".

Война в Украине наглядно продемонстрировала важность этих критически важных вспомогательных средств и множителей боевой мощи, от которых зависит любая надежная оборона– отметил представитель ведомства.

Напомним, страны Евросоюза ранее мобилизовали 150 миллиардов евро в рамках программы SAFE для финансирования совместных оборонных проектов и закупок вооружения. Украина также получила возможность участвовать в оборонных проектах в рамках этого механизма.