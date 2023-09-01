Військовий ПДФО: куди поділися кошти службовців

Якщо надати кошти з податку ПДФО під повний контроль держави, їх розподілення буде дуже важко відстежити. Мовиться про 116,7 мільярда гривень.

Яка ситуація з ПДФО в Україні

ПДФО сплачується військовими для забезпечення необхідних послуг від влади, наприклад забезпечення сім'ї у тилу. Дві третіх з цих виплат отримують органи місцевого самоврядування, написали у своєму матеріалі радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, нардепка Оксана Продан та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

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Військовослужбовці, правоохоронці, захисники від надзвичайних ситуацій захищають нас своїми життями, але не перестають бути людьми. Усі люди, навіть найсильніші, мають бути впевнені, що їхні родини захищені та отримують необхідні послуги й допомогу. … І муніципалітети роблять усе, аби жителі отримували всі необхідні послуги. Навіть якщо це зобов’язання держави й вона їх не фінансує,

– пишуть автори.

Понад 50% українських неокупованих громад (754) втратили протягом 2022 – 2023 років 27,2 мільярда гривень.

Їх витратили на такі потреби:

на оплату праці медичних працівників – 5,23 мільярда гривень;

на погашення дефіциту освітньої субвенції – 4,51 мільярда гривень;

на пільгові перевезення – 9,59 мільярда гривень;

на утримання ПТУ – 7,87 мільярда гривень.

Органи місцевого самоврядування витратили 62,4 мільярда гривень власних коштів на підтримку підприємств критичної інфраструктури та стримування тарифів на тепло і воду для громадян.

Держава не виконує перед громадянами своїх зобов’язань, визначених законами. Це робить місцеве самоврядування з коштів, які надходять з податків. Вилучення коштів із бюджетів громад не передбачає з боку держави визначення якихось джерел для фінансування передбачених законом витрат, отже, призведе до колапсу життєво необхідних систем надання послуг жителям усіх територій,

– йдеться у матеріалі.

Також в АМУ підрахували, що місцеві бюджети витратили 207,6 мільярда гривень, тоді як запланована сума військового ПДФО на два роки становить – 116,72 мільярда гривень. До слова, ще 65,7 мільярда гривень були перераховані до бюджету держави згідно до постанови КМУ №590.

Саме так може "згоріти", "згорнутися", "схлопнутися" і військовий ПДФО, якщо буде вилучений із місцевих бюджетів. Адже податок цей фактично сплачують не військовослужбовці, а державний бюджет. … Якби військовий ПДФО не надходив до бюджетів громад у 2022 – 2023 роках, ніхто не знав би про використання цих коштів, як не знає ніхто про решту ПДФО з утримання військовослужбовців,

– підсумували експерти.

Вилучення ПДФО може ослабити громади

На думку Оксани Продан та Олександра Слобожана податки військових можуть просто розчинитися у держбюджеті.

Коли Мінфін пише, що військовий ПДФО збільшилося після 24 лютого, то не зазначає, що з того дня кількість воїнів зросла на 700 тисяч за рахунок цивільних. Усі, хто зараз сплачує військовий ПДФО, до мобілізації сплачували в громади ПДФО із зарплат учителів, продавців, робітників, службовців, податок на нерухомість, єдиний податок від підприємницької діяльності. Сьогодні цих податків немає, але є люди. Вони тимчасово змінили спеціальність, узявши до рук зброю для захисту України,

– написали вони.

Українські громади зазнали близько 815,6 мільярда гривень збитків внаслідок війни. Тоді як держава покрила лише 6,83 мільярда гривень на відбудову пошкоджених об’єктів.