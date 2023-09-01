Военный НДФЛ: куда делись средства служащих

Если предоставить средства по налогу НДФЛ под полный контроль государства, то их распределение будет очень трудно отследить. Речь идет о 116,7 миллиарда гривен.

Какая ситуация с НДФЛ в Украине

НДФЛ платится военными для обеспечения необходимых услуг от власти, например, обеспечения семьи в тылу. Две третьи из этих выплат получают органы местного самоуправления, написали в своем материале советница председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, нардепка Оксана Продан и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

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Военнослужащие, правоохранители, защитники от чрезвычайных ситуаций защищают нас своими жизнями, но не перестают быть людьми. Все люди, даже самые сильные, должны быть уверены, что их семьи защищены и получают необходимые услуги и помощь. …И муниципалитеты делают все, чтобы жители получали все необходимые услуги. Даже если это обязательство государства и оно их не финансирует,

– пишут авторы.

Более 50% украинских неоккупированных общин (754) потеряли в течение 2022 – 2023 годов 27,2 миллиарда гривен.

Их потратили на следующие нужды:

на оплату труда медицинских работников – 5,23 миллиарда гривен;

на погашение дефицита образовательной субвенции – 4,51 миллиарда гривен;

на льготные перевозки – 9,59 миллиарда гривен;

на содержание ПТУ – 7,87 миллиарда гривен.

Органы местного самоуправления потратили 62,4 миллиарда гривен собственных средств на поддержку предприятий критической инфраструктуры и сдерживание тарифов на тепло и воду для граждан.

Государство не выполняет перед гражданами свои обязательства, определенные законами. Это делает местное самоуправление по средствам, поступающим из налогов. Изъятие средств из бюджетов общин не предполагает со стороны государства определения каких-либо источников для финансирования предусмотренных законом расходов, следовательно, приведет к коллапсу жизненно необходимых систем предоставления услуг жителям всех территорий,

– говорится в материале.

Также в АГУ подсчитали, что местные бюджеты потратили 207,6 миллиарда гривен, тогда как запланированная сумма военного НДФЛ на два года составляет – 116,72 миллиарда гривен. Кстати, еще 65,7 миллиарда гривен были перечислены в бюджет государства согласно постановлению КМУ №590.

Именно так может "сгореть", "свернуться", "схлопнуться" и военный НДФЛ, если будет изъят из местных бюджетов. Ведь этот налог фактически платят не военнослужащие, а государственный бюджет. … Если бы военный НДФЛ не поступал в бюджеты общин в 2022 – 2023 годах, никто не знал бы об использовании этих средств, как не знает никто об остальном НДФЛ по содержанию военнослужащих,

– подытожили эксперты.

Изъятие НДФЛ может ослабить общины

По мнению Оксаны Продан и Александра Слобожана налоги военных могут просто раствориться в госбюджете.

Когда Минфин пишет, что военный НДФЛ увеличился после 24 февраля, то не отмечает, что с того дня количество воинов выросло на 700 тысяч за счет гражданских. Все, кто сейчас платит военный НДФЛ, до мобилизации платили в общины НДФЛ по зарплатам учителей, продавцов, рабочих, служащих, налог на недвижимость, единый налог от предпринимательской деятельности. Сегодня этих налогов нет, но есть люди. Они временно сменили специальность, взяв в руки оружие для защиты Украины,

– написали они.

Украинские общины подверглись около 815,6 миллиарда гривен ущерба в результате войны. В то время как государство покрыло лишь 6,83 миллиарда гривен на восстановление поврежденных объектов.