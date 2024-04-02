Достроковий вихід на пенсію: хто може отримувати виплати вже у 50 років

Є категорії українців, які можуть вийти на пенсію значно раніше за своїх ровесників. Аби піти на відпочинок раніше, потрібно зробити одну процедуру.

Хто може піти на пенсію раніше

У 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію зросли для віку 60 та 63 років – до 31 та 21 років відповідно. Проте дехто може недопрацьовувати повний термін і піти на законний відпочинок раніше.

Читайте також Щоб вийти на пенсію: скільки страхового стажу повинні мати українці у 2024 році

Хто може вийти на пенсію достроково:

Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.

Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.

Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

Які документи треба надати ПФУ

Заява на отримання дострокової пенсії.

Посвідчення особи (оригінал та його копія).

Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.

Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).

Довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Це регулюється Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Додатково може знадобитися: