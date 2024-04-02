Достроковий вихід на пенсію: хто може отримувати виплати вже у 50 років
2 квітня 2024, 11:00Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Є категорії українців, які можуть вийти на пенсію значно раніше за своїх ровесників. Аби піти на відпочинок раніше, потрібно зробити одну процедуру.
Хто може піти на пенсію раніше
У 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію зросли для віку 60 та 63 років – до 31 та 21 років відповідно. Проте дехто може недопрацьовувати повний термін і піти на законний відпочинок раніше.
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Хто може вийти на пенсію достроково:
- Люди з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.
- Жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
- Дружини чи чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.
- Ліквідатори наслідків ЧАЕС чи особи, що виконували інтернаціональний обов'язок.
- Особи передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.
- Особи, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.
- Люди, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.
Які документи треба надати ПФУ
- Заява на отримання дострокової пенсії.
- Посвідчення особи (оригінал та його копія).
- Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
- Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).
- Довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
Додатково може знадобитися:
- Довідка про надбавки до пенсії.
- Копії посвідчень, що підтверджують право на пільги.
- Свідоцтво про одруження.
- Довідка з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює).
- Свідоцтво про народження дитини.