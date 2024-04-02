Досрочный выход на пенсию: кто может получать выплаты уже в 50 лет
2 апреля 2024, 11:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Есть категории украинцев, которые могут выйти на пенсию значительно раньше своих ровесников. Чтобы уйти на отдых раньше, нужно сделать одну процедуру.
Кто может уйти на пенсию раньше
В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию выросли для возраста 60 и 63 лет – до 31 и 21 года соответственно. Однако некоторые могут недорабатывать полный срок и уйти на законный отдых раньше.
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Кто может выйти на пенсию досрочно:
- Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
- Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
- Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
- Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.
- Лица, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.
Какие документы нужно предоставить ПФУ
- Заявление на получение досрочной пенсии.
- Удостоверение личности (оригинал и его копия).
- Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
- Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН).
- Справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
Дополнительно может понадобиться:
- Справка о надбавках к пенсии.
- Копии удостоверений, подтверждающих право на льготы.
- Свидетельство о браке.
- Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).
- Свидетельство о рождении ребенка.