Кто может уйти на пенсию раньше

В 2024 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию выросли для возраста 60 и 63 лет – до 31 и 21 года соответственно. Однако некоторые могут недорабатывать полный срок и уйти на законный отдых раньше.

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Кто может выйти на пенсию досрочно:

  • Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
  • Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.
  • Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
  • Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
  • Ликвидаторы последствий ЧАЭС или лица, выполнявшие интернациональный долг.
  • Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.
  • Лица, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
  • Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Какие документы нужно предоставить ПФУ

  • Заявление на получение досрочной пенсии.
  • Удостоверение личности (оригинал и его копия).
  • Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы.
  • Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН).
  • Справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

Дополнительно может понадобиться:

  • Справка о надбавках к пенсии.
  • Копии удостоверений, подтверждающих право на льготы.
  • Свидетельство о браке.
  • Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).
  • Свидетельство о рождении ребенка.