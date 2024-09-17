Проти візиту МВФ до Росії: член Ради директорів виступив проти

Глава Центробанку Естонії разом з міністрами фінансів європейських країн розкритикували план МВФ відновити огляд російської економіки. Такі процедури більше не проводилися від початку повномасштабного вторгнення.

МВФ в Росії

Мадіс Мюллер, представник Естонії в Раді директорів МВФ заявив, що країна, яка грубо порушує міжнародні норми та угоди, не повинна отримувати частку вигод, які пропонують міжнародні інститути, пишуть у Bloomberg.

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Нагадаємо! Раніше МВФ заявив, що через те, що економічна ситуація в Росії стабільніша ніж раніше, він відновить місії з оглядом до цієї країни. Там наголосили, що огляд, відомий як оцінка за статтею IV, є "взаємним зобов'язанням" фонду та його членів.

Минулого тижня на зустрічі посланців ЄС Франція, Бельгія та Польща й кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ. Вони надіслали листа главі МВФ Крісталіні Георгієвій, де висловили стурбованість щодо процесу, який може нормалізувати відносини з Москвою.