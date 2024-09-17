МВФ в России

Мадис Мюллер, представитель Эстонии в Совете директоров МВФ заявил, что страна, которая грубо нарушает международные нормы и соглашения, не должна получать долю выгод, которые предлагают международные институты, пишут в Bloomberg.

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Напомним! Ранее МВФ заявил, что из-за того, что экономическая ситуация в России стабильнее чем раньше, он возобновит миссии с обзором в эту страну. Там отметили, что обзор, известный как оценка по статье IV, является "взаимным обязательством" фонда и его членов.

На прошлой неделе на встрече посланников ЕС Франция, Бельгия и Польша и несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ. Они направили письмо главе МВФ Кристалине Георгиевой, где выразили обеспокоенность относительно процесса, который может нормализовать отношения с Москвой.