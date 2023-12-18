Українці почали вкладати більше коштів у банки — внески досягли рекорду

У листопаді обсяг коштів, які українці зберігають на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті, зріс на 2,6%. Нині загальна сума вкладів зросла до 1 030,3 мільярда гривень.

Яка динаміка

Загалом, із початку року обсяг вкладів фізичних осіб у банках зріс на 11,2% із 926,5 мільярда гривень. Зокрема, вклади у гривнях складають 682,5 мільярда гривень, що на 3,1% більше, ніж раніше.

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Також зріс обсяг валютних депозитів у гривневому еквіваленті — до 347,8 мільярда гривень. Ця динаміка стосується і юридичних осіб, депозити яких у листопаді зросли на 2,1% до 1 156 мільярда гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами у листопаді для юросіб знизилася на 0,3 в.п. до 10,3%, для фізосіб — збереглася на 11,9%.

Що буде з депозитами до кінця року

Середні ставки за гривневими депозитами залишаться на рівні 14 – 14,5% річних. Середня дохідність вкладів терміном 3 – 6 місяців не перевищить 14,5% річних, а від 9 місяців до 1 року складе 14% річних.

Нині понад 75% наявних вкладів складають гривневі депозити, а валютні депозити — на рівні 15 – 17%. Все інше — це "конвертаційні депозити", які дають можливість громадянам придбати валюту за офіційним курсом з її подальшим обов’язковим розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців.

Тенденції за усіма гривневими вкладами такі: