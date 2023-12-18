Какая динамика

В целом с начала года объем вкладов физических лиц в банках вырос на 11,2% с 926,5 миллиарда гривен. В частности, вклады в гривнах составляют 682,5 миллиарда гривен, что на 3,1% больше, чем раньше.

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Также вырос объем валютных депозитов в гривневом эквиваленте – до 347,8 миллиарда гривен. Эта динамика относится и к юридическим лицам, депозиты которых в ноябре выросли на 2,1% до 1 156 миллиарда гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам в ноябре для юрлиц снизилась на 0,3 п.п. до 10,3%, для физлиц – сохранилась на 11,9%.

Что будет с депозитами до конца года

Средние ставки по гривневым депозитам останутся на уровне 14 – 14,5% годовых. Средняя доходность вкладов на срок 3 – 6 месяцев не превысит 14,5% годовых, а от 9 месяцев до 1 года составит 14% годовых.

Сейчас более 75% вкладов составляют гривневые депозиты, а валютные депозиты — на уровне 15 – 17%. Все остальное – это "конвертационные депозиты", которые дают возможность гражданам приобрести валюту по официальному курсу с ее последующим обязательным размещением на депозитах сроком от 3 месяцев.

Тенденции по всем гривневым вкладам таковы: