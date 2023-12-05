Яка загальна картина

Дмитро Замотаєв розповів, що середня дохідність вкладів терміном 3 – 6 місяців не перевищить 14,5% річних, а від 9 місяців до 1 року складе 14% річних, передає 24 Канал. З урахуванням інфляції, яка за рік скоротилася до 5,3%, та супроводжувальних банківських комісій, гарантований прибуток за гривневими вкладами складе 6 – 7%, що майже у 2,5 раза перевищить дохідність валютних депозитів.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ. Наразі для громадян найкращим і найбільш зрозумілим способом, щоб не лише зберегти, а й примножити власні заощадження, є відкриття гривневих депозитів. А з огляду на співвідношення дохідності, чистого прибутку та терміну вкладу очікується, що найбільш популярними будуть вклади з розміщенням на 3 – 6 місяці. Станом на початок грудня їхня частка становить вже понад 50% від усіх нових вкладів, відкритих за жовтень-листопад.

Нині понад 75% наявних вкладів складають гривневі депозити, а валютні депозити – на рівні 15 – 17%. Те що залишилося – це "конвертаційні депозити", які дають можливість громадянам придбати валюту за офіційним курсом з її подальшим обов’язковим розміщенням на депозитах терміном від 3 місяців.

Що з гривневими депозитами

Замотаєв пояснив, що зараз на ринку досить сприятливі умови для зростання кількості гривневих вкладів. Протягом останніх 5 місяців фіксується поступове зростання економіки: темпи інфляції знизилися майже вдвічі, скорочується безробіття, хоч і незначно, але зростають доходи громадян. Також допомагає макрофінансова підтримка партнерів.

Тенденції за усіма гривневими вкладами такі:

вклади на суму 50 – 100 тисяч гривень – 50% від усіх вкладів;

100 – 200 тисяч гривень – 20%;

до 50 тисяч гривень – 15%;

200 – 500 тисяч гривень – 10 – 12%;

понад 500 тисяч гривень – 7 – 10%.

Економічний чинник сприяє зростанню кількості вкладів. Тому порівняно з листопадом в сегменті гривневих депозитів слід очікувати більшої динаміки: кількість нових вкладів може зрости на 5 – 10%,

– додав він.

На його думку, за скорочення ставки за депсертифікатами на 1 – 2 відсоткових показники (до 18 – 19%) середні ставки за вкладами терміном від 9 місяців до 1 року можуть знизитися на 0,5 – 1,5%, а на 3 – 6 місяців втратить в середньому 0,5 – 1%.

Протягом грудня НБУ намагатиметься зберегти високу прибутковість гривневих вкладів, закладаючи новий тривалий ринковий тренд до популяризації гривневих вкладів "в обмін" на досить високу дохідність. Адже фактично депозити "поглинають" вільну гривню, що позитивно впливає на інфляційні показники. Звісно, регулятор чудово розуміє, що зниження ставки за депозитними сертифікатами вплине на дохідність гривневих вкладів. Тому можна припустити, що до кінця грудня суттєві зміни в сегменті депозитів малоймовірні,

– сказав банкір.

До слова нині усі кошти громадян, які розміщені у банках, захищені Фондом гарантування вкладів. Тому фактор безпеки та надійності при виборі банку вже не є настільки актуальним, як ще 2 роки тому

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