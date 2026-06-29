Сини Трампа можуть збагатитися: вольфрамова угода США з Казахстаном викликає питання

США та Казахстан уклали стратегічну угоду, яка надала маловідомій американській компанії Kaz Resources доступ до одного з найбільших у світі нерозроблених родовищ вольфраму. Ймовірно, на ній зможе добре заробитися родина президента Дональда Трампа

Як сини Трампа причетні до угоди

Йдеться про родовище неподалік маленького казахстанського села Унрек, де колись Радянський Союз проводив розвідку вольфраму, пише The New York Times.

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Воно містить величезні запаси вольфраму, який необхідний США для виготовлення боєприпасів, авіації та озброєння.

Відтак, адміністрація перед укладанням угоди схвалила попередні заявки на федеральне фінансування до 1,6 мільярда доларів для Kaz Resources.

Однак бізнес в цій угоді, ймовірно, активно ведуть сини президента Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп. Так, протягом кількох тижнів після переговорів з Казахстаном інвестори компанії Dominari Securities, яка розташована у Trump Tower, отримали 20% частку в корпоративній структурі проєкту з видобутку вольфраму.

Не відстає від них і міністр торгівлі США Говард Латнік. За даними видання, інвестиційна компанія Cantor Fitzgerald, контрольована його синами, допомогла одному з головних інвесторів залучити 210 мільйонів доларів у проєкт. Це має принести їм мільйонні комісійні.

Що відомо про проєкт в Казахстані

Водночас офіційно головою компанії Kaz Resources і пов’язаної структури, яка розроблятиме вольфрамове родовище в Казахстані, є бізнесмен Піні Альтхаус.

Він переконує, що переговори щодо розробки критично важливого металу почалися ще за адміністрації Джо Байдена, а тому ніяких політичних преференцій нібито не було.

Ба більше, Альтхаус запевняє, що буцімто не був знайомий із синами Трампа і лише пізніше дізнався про їхню роль у проєкті.

Я розумію, що це може виглядати тривожно для деяких людей. Але це прикро, бо ця компанія і цей проєкт виходять далеко за межі будь-якого президента чи родини,

– сказав Альтхаус.

Білий дім і Міністерство торгівлі у своїх окремих заявах також відкинули припущення про можливий конфлікт інтересів.

Однак демократи вже назвали угоду "тривожним сигналом", який потребує ретельної перевірки.

Конгрес має переконатися, що кошти платників податків використовуються в інтересах суспільства, а не для збагачення членів родин або осіб, близьких до адміністрації Трампа,

– заявила Максін Декстер.

Загалом адміністрація Трампа вже надала або планує надати понад 8,9 мільярда доларів для фінансування вольфрамового проєкту.

Нагадаємо, США щороку імпортують понад 6 тисяч тонн переробленого вольфраму. І зараз Вашингтон гарячково шукає нові джерела цього металу по всьому світу, оскільки на війну в Ірані витратив великі запаси сучасного озброєння та боєприпасів на війну в Ірані, а щоб їх відновити необхідний вольфрам.