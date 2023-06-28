Конкретна мета – трильйон доларів, – Зеленський про майбутній рівень ВВП України

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради у День Конституції України президент Володимир Зеленський заявив, що за наступні 10 років ріст ВВП повинен сягнути рекордного рівня.

Трильйон доларів за 10 років

Володимир Зеленський зазначив, що Україна повинна пройти шлях трансформації за 10 років, адже після перемоги увага світу буде спрямована саме на нас. Відтак прояв такої довіри потрібно спрямувати на розвиток.

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Головною ціллю, за його словами, має стати зростання ВВП до трильйона доларів.

Конкретна мета для ВВП України – трильйон доларів. Так, це дуже висока планка, і виглядає начебто нереально, але потенціал України здатен це забезпечити,

– сказав президент.

Крім того, Україна в майбутньому відмовиться від дешевої оплати праці, яка нібито була нашою конкурентною перевагою. Як заявив Зеленський, ми ставимо за мету досягти такого рівня оплати праці, який можна було б визначити за формулою "сусіди в Євросоюзі плюс 30 відсотків".

Україна після перемоги зробить ставку передусім на кваліфіковану працю. А отже, на освіту,

– додає він.

Який рівень ВВП зараз

Нагадуємо, що рівень валового внутрішнього продукту України за 2022 рік склав 160 мільярдів доларів за середнім офіційним курсом.

Щоб досягнути трильйона доларів, економіка країни повинна зрости у 6,2 раза, тобто темпи зростання повинні бути близько 20% щороку. Водночас у державному бюджеті України на 2023 рік зростання ВВП закладено на рівні 3,2%.