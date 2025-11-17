Ворог вдарив по енергооб'єктах у п'яти областях: як відключатимуть світло

Росія не припиняє атаки на українську енергосистему. У понеділок, 17 листопада, ворог вдарив по енергетичних об'єктах у 5 регіонах країни.

Які регіони постраждали?

Від ударів ворога постраждала енергетична інфраструктура у Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи,

– зазначили у відомстві.

Відомо, що на Одещині внаслідок російських ударів є руйнування енергетичної та портової інфраструктури, на об'єктах сталися пожежі.

У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували їхній енергооб'єкт в регіоні.

4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників,

– йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК додали, що пошкодження чималі, тому ремонт займе певний час.

Яка ситуація в енергосистемі?

Через російські удари 17 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень.

ГПВ діятимуть всю добу – з 00:00 до 23:59.

Обмеження світла застосовують для споживачів від 1 до 4 черг.

Разом з тим у більшості областей також діють обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, –

вчергове закликали в Міненерго.

Важливо! Протягом доби обмеження світла можуть змінюватися. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго у регіонах.

