Ворог вдарив по енергооб'єктах у п'яти областях: як відключатимуть світло
- Російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру у Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях.
- В Одеській області завдано шкоди енергетичній та портовій інфраструктурі, де сталися пожежі, а 32 500 родин тимчасово залишилися без електроенергії.
Росія не припиняє атаки на українську енергосистему. У понеділок, 17 листопада, ворог вдарив по енергетичних об'єктах у 5 регіонах країни.
Які регіони постраждали?
Від ударів ворога постраждала енергетична інфраструктура у Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи,
– зазначили у відомстві.
Відомо, що на Одещині внаслідок російських ударів є руйнування енергетичної та портової інфраструктури, на об'єктах сталися пожежі.
У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували їхній енергооб'єкт в регіоні.
4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників,
– йдеться у повідомленні компанії.
У ДТЕК додали, що пошкодження чималі, тому ремонт займе певний час.
Яка ситуація в енергосистемі?
Через російські удари 17 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень.
- ГПВ діятимуть всю добу – з 00:00 до 23:59.
- Обмеження світла застосовують для споживачів від 1 до 4 черг.
Разом з тим у більшості областей також діють обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, –
вчергове закликали в Міненерго.
Важливо! Протягом доби обмеження світла можуть змінюватися. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго у регіонах.
Відключення світла: останні новини
Укренерго безпосередньо не формує погодинні графіки, визначає, скільки черг ГПВ повинні застосувати в кожному регіоні. Саме обленерго як оператори системи розподілу розписують погодинні графіки для всіх шести черг і дванадцяти підчерг.
Водночас окремі області можуть узагалі не вимикати світло – передусім ідеться про захід країни. Як пояснив 24 Каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев, обмеження вводять передусім там, де проходять ключові маршрути передачі електроенергії від електростанцій та інтерконекторів до регіонів, що потерпають від дефіциту.
Натомість у тих областях, які не беруть участі в передачі електроенергії, потреби в обмеженнях фактично немає. Там може виникати навіть надлишок потужності, але технічно перекинути її в регіони з пошкодженою генерацією та мережами неможливо.