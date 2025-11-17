Укр Рус
Економіка Новини економіки Ворог вдарив по енергооб'єктах у п'яти областях: як відключатимуть світло
17 листопада, 10:14
3

Ворог вдарив по енергооб'єктах у п'яти областях: як відключатимуть світло

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру у Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях.
  • В Одеській області завдано шкоди енергетичній та портовій інфраструктурі, де сталися пожежі, а 32 500 родин тимчасово залишилися без електроенергії.

Росія не припиняє атаки на українську енергосистему. У понеділок, 17 листопада, ворог вдарив по енергетичних об'єктах у 5 регіонах країни.

Які регіони постраждали? 

Від ударів ворога постраждала енергетична інфраструктура у Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи, 
– зазначили у відомстві. 

Відомо, що на Одещині внаслідок російських ударів є руйнування енергетичної та портової інфраструктури, на об'єктах сталися пожежі. 

У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували їхній енергооб'єкт в регіоні. 

4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла. Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників,
– йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК додали, що пошкодження чималі, тому ремонт займе певний час.

Яка ситуація в енергосистемі? 

Через російські удари 17 листопада у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень.

  • ГПВ діятимуть всю добу – з 00:00 до 23:59.
  • Обмеження світла застосовують для споживачів від 1 до 4 черг.

Разом  з тим у більшості областей також діють обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. 

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, –
вчергове закликали в Міненерго.

Важливо! Протягом доби обмеження світла можуть змінюватися. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго у регіонах. 

Відключення світла: останні новини 

  • Укренерго безпосередньо не формує погодинні графіки, визначає, скільки черг ГПВ повинні застосувати в кожному регіоні. Саме обленерго як оператори системи розподілу розписують погодинні графіки для всіх шести черг і дванадцяти підчерг. 

  • Водночас окремі області можуть узагалі не вимикати світло – передусім ідеться про захід країни. Як пояснив 24 Каналу експерт з енергетики Геннадій Рябцев, обмеження вводять передусім там, де проходять ключові маршрути передачі електроенергії від електростанцій та інтерконекторів до регіонів, що потерпають від дефіциту.

  • Натомість у тих областях, які не беруть участі в передачі електроенергії, потреби в обмеженнях фактично немає. Там може виникати навіть надлишок потужності, але технічно перекинути її в регіони з пошкодженою генерацією та мережами неможливо.