Вперше в історії України викривач корупції отримав винагороду, НАЗК обіцяє продовження

Першу в історії України винагороду як викривач корупції отримав чинний військовий. До повномасштабного вторгнення Росії він обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Раніше виплати були неможливими через відсутність врегульованих процедур.

У НАЗК повідомили, що нагороду вже виплатили відповідно до рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 9 листопада 2023 року. Цікаво, що справа № 991/2197/22 розпочалася ще 2021 року.

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Що відомо про людину, яка вперше отримала винагороду як викривач корупції

Викривач, який отримав винагороду, – чинний військовослужбовець, який у 2020 – 2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. У 2021 році він звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), в якій повідомив, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 мільйони гривень за дії в інтересах певного ТОВ,

– ідеться в повідомленні НАЗК.

Перший викривач корупції, який отримав винагороду / Фото НАЗК

Чоловік мав залучити фахівців, щоб провести позаплановий внутрішній аудит виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Тоді компанія отримала б повну оплату у понад 400 мільйонів гривень за облаштування спецоб’єкта та могла б претендувати на майбутні договори з Міноборони.

НАБУ відреагувало на заяву чоловіка та зареєструвало кримінальне провадження за статтею про пропозицію чи обіцянку службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювала процесуальне керівництво та підтримання обвинувачення у суді.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року. Фігуранту справи, колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони, призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 року.

Але тоді суд відмов викривачу у винагороді, мовляв, він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень і тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив це рішення, але виплату присудили тільки наприкінці 2023 року, коли Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу.

Скільки може отримати викривач і чому це перша винагорода

Відповідно до статті 53-7 Закону України "Про запобігання корупції", викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину. Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році. Дотепер суди ухвалили два позитивні рішення про виплати, однак через відсутність врегульованих процедур виплати реальне виконання судових рішень тривалий час було неможливим,

– пояснили в НАЗК.

Очільник НАЗК Віктор Павлущик заявив, що це фундаментальна подія для подальшого розвитку інституту викривання в Україні та формування сталої культури викривання. "Відсутність належної правової процедури такої виплати не має впливати на можливість реалізації права викривача, гарантованого Законом", – сказав він.

Разом із НАЗК над цим питанням працювали Кабінет Міністрів України, Державна казначейська служба, Міністерство фінансів та Міністерство економіки України.

Перша в історії українського інституту викривання виплата стала можливою завдяки зміні порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій. Для НАЗК питання врегулювання подальших виплат винагороди викривачам є пріоритетним, тож Павлущик анонсував наступний кейс.