Дефолт в Україні: чи відчує економіка суттєві наслідки

Оголошення дефолту завжди негативно впливає на економіку країни. Попри це, оцінити ймовірні наслідки дефолту в Україні не є просто через особливості фінансової ситуації в державі.

Яким буде вплив дефолту на економіку України

Під час розмови з 24 Каналом економіст Ярослав Жаліло пояснив, що стандартні механізми впливу дефолту не працюватимуть в Україні. Це зумовлено тим, що фінансова ситуація в державі зараз побудована на абсолютно інших принципах.

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Щобільше, цього року Україна задовольнила потребу у зовнішній допомозі для бюджету. Тому незалежно від того, оголосять дефолт чи ні, Україна не залишиться без підтримки. А все тому, що попри всі труднощі, Україна має хорошу кредитну історію.

Які можливі наслідки дефолту

! За підрахунками Мінфіну, у травні державний та гарантований борг України перевищив 6 трильйонів гривень, що становить майже 152 мільярди доларів. Також у серпні закінчуються боргові канікули за єврооблігаціями.

Як відомо, у разі дефолту країна зобов’язана скоротити бюджетний дефіцит. Проте, якщо економічна ситуація є складною, очікувати збільшення доходів не варто, а ось зменшення витрат держави на соціальні чи інвестиційні програми для населення – цілком можливе.

Негативний вплив на курс валюти теж є очевидним. Причина в тому, що після оголошення дефолту країна втратить можливість залучати нові кошти, тобто припиниться приплив іноземного капіталу. А це, своєю чергою, призводить до погіршення девальваційних очікувань.