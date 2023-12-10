У новому році залишаться без грошей: хто з ВПО втратить допомогу від держави

Матеріальна підтримка ВПО є тимчасовим заходом і надається тим, хто найбільше цього потребує. Тому, у 2024 році деякі категорії громадяни можуть бути позбавлені цих виплат.

Наразі виплати отримують 2,6 мільйона ВПО, а офіційно зареєстрованих — понад 4,9 мільйона осіб.

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Кому скасують виплати

Це стосується осіб, які підпадають під наступні категорії:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально;

особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм;

українці, які повернулися до покинутого місця проживання.

Хто та скільки буде отримувати у 2024 році

У разі скасування виплат, людині повідомлять про це через відповідне повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок чи систему ЄІССС.

Зараз громадяни зі статусом переселенця отримують такі виплати:

2 тисячі гривень – особи старше 18 років;

– особи старше 18 років; 3 тисячі гривень – діти (до 18 років) та громадяни з інвалідністю.

Кошти перераховують щомісячно після 15 та 28 числа на спеціальний рахунок. Для продовження виплат

Критерії нарахування допомоги:

постійне перебування в Україні (за винятком рідного міста);

невисокий матеріальний стан.

Зверніть увагу, що студенти мають право на виплати, призначені для переселенців. Однак у випадку, якщо вони не зареєстровані у гуртожитках.

Відтак, це стосується лише тих, хто переїхав з територій, де тривають бойові дії чи тимчасово окуповані, й має довідку ВПО.

Як довго тривають виплати для ВПО

Від 1 серпня щомісячну допомогу для ВПО назначають лише на 6 місяців. Проте її можуть продовжити для родини у складі якої є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

троє і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.

Також виплати продовжать, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.