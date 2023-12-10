Наразі виплати отримують 2,6 мільйона ВПО, а офіційно зареєстрованих — понад 4,9 мільйона осіб.
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Кому скасують виплати
Це стосується осіб, які підпадають під наступні категорії:
- перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально;
- особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм;
- українці, які повернулися до покинутого місця проживання.
Хто та скільки буде отримувати у 2024 році
Зараз громадяни зі статусом переселенця отримують такі виплати:
- 2 тисячі гривень – особи старше 18 років;
- 3 тисячі гривень – діти (до 18 років) та громадяни з інвалідністю.
Критерії нарахування допомоги:
- постійне перебування в Україні (за винятком рідного міста);
- невисокий матеріальний стан.
Зверніть увагу, що студенти мають право на виплати, призначені для переселенців. Однак у випадку, якщо вони не зареєстровані у гуртожитках.
Відтак, це стосується лише тих, хто переїхав з територій, де тривають бойові дії чи тимчасово окуповані, й має довідку ВПО.
Як довго тривають виплати для ВПО
Від 1 серпня щомісячну допомогу для ВПО назначають лише на 6 місяців. Проте її можуть продовжити для родини у складі якої є:
- діти з інвалідністю;
- особи, які доглядають за особою з інвалідністю;
- особи пенсійного віку;
- троє і більше дітей віком до 18 років;
- неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.
Також виплати продовжать, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів.