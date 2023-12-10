Наразі виплати отримують 2,6 мільйона ВПО, а офіційно зареєстрованих — понад 4,9 мільйона осіб.

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Кому скасують виплати

Це стосується осіб, які підпадають під наступні категорії:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально;

особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм;

українці, які повернулися до покинутого місця проживання.

Зверніть увагу! У разі скасування виплат, людині повідомлять про це через відповідне повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок чи систему ЄІССС.

Хто та скільки буде отримувати у 2024 році