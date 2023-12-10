В настоящее время выплаты получают 2,6 миллиона ВПЛ, а официально зарегистрированных – более 4,9 миллиона человек.
Читайте также: Один на всех: статус ВПЛ теперь будут назначать на всю семью
Кому отменят выплаты
Это касается лиц, подпадающих под следующие категории:
- находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально;
- лица, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм;
- украинцы, вернувшиеся в заброшенное место жительства.
Кто и сколько будет получать в 2024 году
Сейчас граждане со статусом переселенца получают следующие выплаты:
- 2 тысячи гривен – лица старше 18 лет;
- 3 тысячи гривен – дети (до 18 лет) и граждане с инвалидностью.
Критерии начисления помощи:
- постоянное пребывание в Украине (за исключением родного города);
- невысокое материальное состояние.
Обратите внимание, что студенты имеют право на выплаты, предназначенные для переселенцев. Однако в случае, если они не зарегистрированы в общежитиях.
Следовательно, это касается только тех, кто переехал с территорий, где продолжаются боевые действия или временно оккупированы, и имеет справку ВПЛ.
Как долго продолжаются выплаты для ВПЛ
С 1 августа ежемесячное пособие для ВПЛ назначают всего на 6 месяцев. Однако ее могут продлить для семьи в составе которой есть:
- дети с инвалидностью;
- лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью;
- лица пенсионного возраста;
- трое и более детей младше 18 лет;
- несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя.
Также выплаты продолжат, если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов.