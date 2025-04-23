ЄС розглядає впровадження заборони на нові контракти щодо російського газу

Європейська комісія розглядає можливість запровадження нового законодавства. Воно заборонить компаніям в ЄС укладати нові контракти на російські викопні види палива.

ЄС прагне ввести заборону на контракти щодо газу з Росії

Також розробляються юридичні механізми, які дозволили б компаніям ЄС розривати чинні контракти на постачання газу з Росії без накладення штрафів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Оскільки деякі держави-члени ЄС обіцяють блокувати будь-які санкції проти російського газу, Єврокомісія натомість шукає інші інструменти, які могли б прискорити відмову Європи від залежності від російської енергії. Очікується, що 6 травня вона представить "дорожню карту" з відповідними варіантами.

Комісія вивчає можливості, зокрема торговельні заходи ЄС, які могли б заборонити європейським компаніям укладати нові угоди на закупівлю російського палива. Це обмеження покликане зменшити закупівлі російського скрапленого природного газу (СПГ) на спотовому ринку,

– йдеться у матеріалі.

Хоча постачання трубопровідного газу з Росії різко скоротилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, торік імпорт російського СПГ до ЄС зріс. У 2024 році Росія забезпечувала 19% загального обсягу газу та СПГ, який споживав ЄС.

Reuters додає, що Комісія також оцінює можливість надати компаніям юридичне підґрунтя для посилання на форс-мажорні обставини, щоб мати змогу вийти з російських газових контрактів без сплати штрафів.

У своїх заявах Комісія наголошує, що будь-які заходи зі скорочення імпорту російської енергії мають:

завдати більшої шкоди Москві, ніж ЄС;

враховувати вплив на енергетичну безпеку Європи та ціни на паливо.

Зауважте! Після публікації "дорожньої карти" Комісія планує обговорити її з державами-членами ЄС та компаніями. Якщо буде ухвалено рішення про використання будь-якого з правових інструментів, то Комісія запропонує відповідне законодавство.