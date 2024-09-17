Допомога від ООН: чи враховується вона при нарахуванні субсидії

Українці з дев'яти областей України мають право на одноразову грошову допомогу від ООН у розмірі 21 000 гривень. У Пенсійному фонді пояснили, чи враховується ця виплата при обчисленні субсидій на комунальні послуги.

Чи впливає допомога на субсидію

Як повідомляють у ПФУ, отримана грошова допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

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Одноразова допомога в розмірі 21 000 гривень на тверде паливо надається домогосподарствам, які проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Йдеться про осіб, які живуть у межах 10 кілометрів від державного кордону з Росією або на лінії зіткнення (на момент подання заяви), а також у зонах активних або потенційних бойових дій.

Зауважте! Допомога виплачується протягом опалювального сезону 2024-2025 років для житлових приміщень, що опалюються твердим пічним паливом.

Цей порядок регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2024 року