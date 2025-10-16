Вшосте за два тижні: Росія вдарила дронами та ракетами по газових об'єктах

У ніч на 16 жовтня Росія вшосте від початку жовтня атакувала газову інфраструктуру України. Постраждали виключно цивільні об'єкти.

Як ворог атакував газові об'єкти? Ворог здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти "Нафтогаз України", повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго. По об’єктах газової галузі ворог випустив десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні ударних безпілотників,

– зазначили у відомстві.