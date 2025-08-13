Джеймс Хауеллс з Великої Британії втратив 8 000 біткоїнів. Це сталося, бо його колишня партнерка у 2013 році викинула пакет для сміття з комп’ютерними деталями з їхнього дому.

Що вирішив британець щодо втрачених коштів?

Відтоді вартість криптовалюти злетіла, і Хауеллс боровся з місцевою радою за право обшукати сміттєзвалище в Ньюпорті, де, ймовірно, поховано його біткоїни, нині вартістю понад 717 мільйонів фунтів (близько 900 мільйонів доларів США), пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Біткойн наближається до рекорду: скільки зараз коштує криптовалюта

Як зазначає видання, чоловік подав до суду, щоб отримати дозвіл на пошук на звалищі, що належить міській раді. Але на початку цього року суддя відхилив його справу.

Британець навіть пропонував викупити полігон у міської ради Ньюпорта, отримавши підтримку від мільйонерів із хедж-фондів, які хотіли частку у його знахідці. Але й ці його пропозиції були відхилені.

Джеймс Хауеллс казав, що "ніколи не втратить надії" повернути біткоїни. Однак вважає, що "ворота зачинили ті, хто має владу".

Мені відмовили навіть у доступі, щоб розпочати пошук. Що ще я можу зробити? Що ви хочете, щоб я спробував?

– казав Хауеллс в інтерв'ю.

Він додав, що із задоволенням почав копати завтра. Але вони не змінять своєї думки.

Я вірив, що коли вартість цього жорсткого диска сягне 1 мільярда доларів, вони схаменуться й скажуть: "Гаразд, давайте поговоримо й спробуємо це здійснити". Навіть після того, як я запропонував багатомільйонну угоду, щоб купити звалище, вони все одно мені не відповіли. Що ще я можу зробити?

– розповів Джеймс Хауеллс.

Тепер чоловік планує створити власну криптовалюту Ceiniog Coin, прив’язану до вартості його втраченого жорсткого диска, щоб повернути частину своїх грошей.

Я більше не намагаюся спілкуватися з ними — я робив це 12 років. Якщо вони захочуть поговорити зі мною, то нехай самі зв’яжуться,

– заявив Хауеллс.

Джеймс подав позов, щоб отримати законне право на пошук втраченого жорсткого диска, але місцева влада вимагала відхилити позов. І в січні цього року суддя виніс рішення на її користь.

Важливо! Суддя Кейсер, який засідав як суддя Високого суду, заявив, що позов Хауеллса "не має реальних перспектив на успіх", якщо дозволити справі дійти до слухання.