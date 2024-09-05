До якого віку діти-сироти отримують виплати по втраті годувальника

Виплату пенсії по втраті годувальника можуть отримувати непрацездатні члени сімʼї. До їх числа обовʼязково входять і діти.

Як довго діти-сироти отримують виплати

Виплата пенсії по втраті годувальника для дітей-сиріт триватиме до досягнення ними 23 років, незалежно від того, чи завершили вони навчання. Це питання регулюється статтею 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Пенсія для дітей у разі втрати годувальника призначається без урахування того, чи перебували вони на утриманні годувальника. Розмір пенсії визначається таким чином:

Для одного непрацездатного члена сімʼї : 50% від пенсії за віком померлого годувальника.

: 50% від пенсії за віком померлого годувальника. Для двох і більше непрацездатних членів сімʼї: 100% від пенсії за віком померлого годувальника, розподілена між ними порівну.