До якого віку діти-сироти отримують виплати по втраті годувальника

5 вересня 2024, 14:19
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

ПФУ

Виплату пенсії по втраті годувальника можуть отримувати непрацездатні члени сімʼї. До їх числа обовʼязково входять і діти.

Як довго діти-сироти отримують виплати

Виплата пенсії по втраті годувальника для дітей-сиріт триватиме до досягнення ними 23 років, незалежно від того, чи завершили вони навчання. Це питання регулюється статтею 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Пенсія для дітей у разі втрати годувальника призначається без урахування того, чи перебували вони на утриманні годувальника. Розмір пенсії визначається таким чином:

  • Для одного непрацездатного члена сімʼї: 50% від пенсії за віком померлого годувальника.
  • Для двох і більше непрацездатних членів сімʼї:  100% від пенсії за віком померлого годувальника, розподілена між ними порівну.

Хто ще має право на призначення пенсії по втраті годувальника

Право на отримання пенсії у звʼязку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сімʼї, які перебували на його утриманні. Пенсія призначається лише за умови, якщо померлий годувальник мав на момент смерті необхідний страховий стаж для отримання пенсії по ІІІ групі інвалідності: від 1 до 15 років, залежно від віку, в якому помер годувальник.