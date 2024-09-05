Как долго дети-сироты получают выплаты

Выплата пенсии по потере кормильца для детей-сирот продлится до достижения ими 23 лет, независимо от того, завершили ли они обучение. Этот вопрос регулируется статьей 30 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Пенсия для детей в случае потери кормильца назначается без учета того, находились ли они на иждивении кормильца. Размер пенсии определяется следующим образом:

Для одного нетрудоспособного члена семьи : 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца.

: 50% от пенсии по возрасту умершего кормильца. Для двух и более нетрудоспособных членов семьи: 100% от пенсии по возрасту умершего кормильца, распределена между ними поровну.