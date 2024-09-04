Размер компенсации

Размер помощи зависит от обстоятельств смерти военного. Если гибель произошла во время боевых действий, семья получит 15 миллионов гривен. Если смерть произошла во время службы, но не в бою, сумма будет меньше.

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Сегодня государство выплачивает такие суммы:

  • 15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для получения этой суммы необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего.
  • 2 150 000 гривен – если погиб доброволец, который не был оформлен ни в одной военной структуре.

Кто имеет право на получение компенсации

На компенсацию могут рассчитывать:

  • Дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего или умершего лица и рожденных после его смерти. Также право имеют дети, в отношении которых погибшее или умершее лицо лишили родительских прав, если эти права были восстановлены до его гибели или смерти.
  • Супруги, которые пережили погибшее или умершее лицо.
  • Родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если их родительские права не были лишены или были восстановлены до его смерти.
  • Внуки, если на момент гибели их родители уже погибли или умерли.
  • Лицо, с которым погибшее или умершее лицо проживало одной семьей, но не было официально замужем за ним или с кем-то другим, при условии что этот факт подтвержден решением суда.
  • Иждивенцы погибшего или умершего лица.