Размер компенсации
Размер помощи зависит от обстоятельств смерти военного. Если гибель произошла во время боевых действий, семья получит 15 миллионов гривен. Если смерть произошла во время службы, но не в бою, сумма будет меньше.
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Сегодня государство выплачивает такие суммы:
- 15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для получения этой суммы необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего.
- 2 150 000 гривен – если погиб доброволец, который не был оформлен ни в одной военной структуре.
Кто имеет право на получение компенсации
На компенсацию могут рассчитывать:
- Дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего или умершего лица и рожденных после его смерти. Также право имеют дети, в отношении которых погибшее или умершее лицо лишили родительских прав, если эти права были восстановлены до его гибели или смерти.
- Супруги, которые пережили погибшее или умершее лицо.
- Родители (усыновители) погибшего или умершего лица, если их родительские права не были лишены или были восстановлены до его смерти.
- Внуки, если на момент гибели их родители уже погибли или умерли.
- Лицо, с которым погибшее или умершее лицо проживало одной семьей, но не было официально замужем за ним или с кем-то другим, при условии что этот факт подтвержден решением суда.
- Иждивенцы погибшего или умершего лица.