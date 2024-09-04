Размер компенсации

Размер помощи зависит от обстоятельств смерти военного. Если гибель произошла во время боевых действий, семья получит 15 миллионов гривен. Если смерть произошла во время службы, но не в бою, сумма будет меньше.

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Сегодня государство выплачивает такие суммы:

15 миллионов гривен – семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для получения этой суммы необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего.

– семьям погибших военнослужащих и полицейских. Для получения этой суммы необходимо иметь выписку из приказа воинской части и личное дело погибшего. 2 150 000 гривен – если погиб доброволец, который не был оформлен ни в одной военной структуре.

Кто имеет право на получение компенсации

На компенсацию могут рассчитывать: