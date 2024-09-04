Розмір компенсації
Розмір допомоги залежить від обставин смерті військового. Якщо загибель сталася під час бойових дій, родина отримає 15 мільйонів гривень. Якщо смерть сталася під час служби, але не в бою, сума буде меншою.
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Сьогодні держава виплачує такі суми:
- 15 мільйонів гривень – сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для отримання цієї суми необхідно мати витяг з наказу військової частини та особову справу загиблого.
- 2 150 000 гривень – якщо загинув доброволець, який не був оформлений в жодній військовій структурі.
Хто має право на отримання компенсації
На компенсацію можуть розраховувати:
- Діти, включаючи усиновлених, зачатих за життя загиблої або померлої особи і народжених після її смерті. Також право мають діти, стосовно яких загиблу чи померлу особу позбавили батьківських прав, якщо ці права були поновлені до її загибелі або смерті.
- Подружжя, яке пережило загиблу або померлу особу.
- Батьки (усиновлювачі) загиблої або померлої особи, якщо їх батьківські права не були позбавлені або були поновлені до її смерті.
- Внуки, якщо на момент загибелі їх батьки вже загинули або померли.
- Особа, з якою загибла або померла особа проживала однією сім'єю, але не була офіційно одружена з нею або з кимось іншим, за умови що цей факт підтверджено рішенням суду.
- Утриманці загиблої або померлої особи.