Розмір компенсації

Розмір допомоги залежить від обставин смерті військового. Якщо загибель сталася під час бойових дій, родина отримає 15 мільйонів гривень. Якщо смерть сталася під час служби, але не в бою, сума буде меншою.

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Сьогодні держава виплачує такі суми:

15 мільйонів гривень – сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для отримання цієї суми необхідно мати витяг з наказу військової частини та особову справу загиблого.

– сім'ям загиблих військовослужбовців та поліцейських. Для отримання цієї суми необхідно мати витяг з наказу військової частини та особову справу загиблого. 2 150 000 гривень – якщо загинув доброволець, який не був оформлений в жодній військовій структурі.

Хто має право на отримання компенсації

На компенсацію можуть розраховувати: