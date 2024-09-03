Офіційний курс 3 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,09 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 4 копійки.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,46 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 4 копійки.

Станом на 4 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,26 гривні,

євро – 45,54 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 3 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41 гривні , а продаж – 41,45 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,57 гривні , а продаж – 41,52 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,32 гривні, а продаж – 41,40 гривні.

Що буде з доларом у вересні

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що у вересні курс долара може подорожчати. Це порівнюють із ситуацією у липні, коли після різкого стрибка курсу відбулася певна корекція.

Зверніть увагу! За словами Олександра Хмелевського, курс може подолати у вересні позначку у 42 гривні за долар.

Через те, що осінньо-зимовий період, під час якого відключатимуть світло, буде складним, а крім того, існує ризик, що будуть перебої з опаленням та водопостачанням, це все може вплинути негативно на економічну ситуацію в країні. Це, відповідно, вплине й на валютний курс.

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