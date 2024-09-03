Скільки зараз коштує покупка 100 євро
Курс залежить від місця покупки валюти. Відповідно до даних "Мінфіну" у банках покупка євро вигідніша ніж в обмінних пунктах.
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Скільки доведеться витратити на покупку 100 євро:
- у банках сьогодні продавали євро в середньому по 45,90 гривень, відповідно 100 євро можна придбати за 4 590 гривень;
- на чорному ринку відбувався продаж по 45,89 гривні за євро – 4 589 гривень;
- в обмінниках євро продавався по 46 гривень – 4 600 гривень.
Скільки коштуватиме євро на початку вересня
У своєму прогнозі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначав, що у перший тиждень вересня коридор валютних коливань буде таким:
- на міжбанку – 44 – 46 гривень за євро;
- на готівковому ринку – 44 – 46,5 гривень за євро.