Сколько сейчас стоит покупка 100 евро

Курс зависит от места покупки валюты. Согласно данным "Минфина", в банках покупка евро выгоднее чем в обменных пунктах.

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Сколько придется потратить на покупку 100 евро:

в банках сегодня продавали евро в среднем по 45,90 гривны, соответственно 100 евро можно приобрести за 4 590 гривен;

сегодня продавали евро в среднем по 45,90 гривны, соответственно 100 евро можно приобрести за 4 590 гривен; на черном рынке происходила продажа по 45,89 гривны за евро – 4 589 гривен;

происходила продажа по 45,89 гривны за евро – 4 589 гривен; в обменниках евро продавался по 46 гривен – 4 600 гривен.

Сколько будет стоить евро в начале сентября

В своем прогнозе 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отмечал, что в первую неделю сентября коридор валютных колебаний будет таким: