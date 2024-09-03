Сколько сейчас стоит покупка 100 евро
Курс зависит от места покупки валюты. Согласно данным "Минфина", в банках покупка евро выгоднее чем в обменных пунктах.
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Сколько придется потратить на покупку 100 евро:
- в банках сегодня продавали евро в среднем по 45,90 гривны, соответственно 100 евро можно приобрести за 4 590 гривен;
- на черном рынке происходила продажа по 45,89 гривны за евро – 4 589 гривен;
- в обменниках евро продавался по 46 гривен – 4 600 гривен.
Сколько будет стоить евро в начале сентября
В своем прогнозе 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отмечал, что в первую неделю сентября коридор валютных колебаний будет таким:
- на межбанке – 44 – 46 гривен за евро;
- на наличном рынке – 44 – 46,5 гривны за евро.