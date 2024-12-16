Втрата пенсії: у ПФУ пояснили, кому загрожує припинення виплат

Деякі українські пенсіонери можуть втратити свої кошти. Це відбудеться у тому випадку, якщо Пенсійний фонд призупинить їм виплату пенсій за певним причин.

Чому можуть припинити виплачувати пенсію

У цьому випадку фонд керується Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Так пенсійні виплати припиняються за таких обставин:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана ВРУ;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом.

Зверніть увагу! Зокрема в останньому пункті йдеться про закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію у разі втрати годувальника, або працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугою років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років тощо.

Як пенсіонеру відновити виплати

Для поновлення своїх виплат пенсіонеру необхідно особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Для цього людина повинні мати при собі:

документ, що посвідчує особу;

відповідну заяву.

Важливо! Строк поновлення пенсії – 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення грошових виплат.