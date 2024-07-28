Серпень без пенсії: чому в українців можуть забрати виплати

Існує список причин через який ПФУ може припинити виплати для українців. Щоб такого не сталося, треба уважно ставитися до певних обов'язків.

Чому можуть не виплатити пенсію

Пенсіонери повинні повідомляти ПФУ протягом 10 днів про конкретні зміни у своєму житті. Зокрема:

Читайте також Мінімальна пенсія в Україні фактично не покриває базових потреб

виїзд на ПМП за кордон;

оновлення документів (зміну паспорта);

зміну даних, важливих для нарахування пенсії, наприклад прізвища;

працевлаштування;

звільнення;

зміну місця реєстрації;

зміну чи припинення дії певного статусу.

Що чекає на порушників

Повідомити ПФУ про зміни можна електронною поштою або особисто у відділені.

Особи, які незаконно отримали вищі виплати, будуть зобов'язані повернути надлишкові кошти. Пенсіонери мають можливість добровільно повернути переплату, але у разі відмови до них також можуть бути застосовані примусові заходи.

Пенсійний фонд має право відраховувати до 20% від щомісячних виплат пенсіонера для відшкодування фінансових втрат.

Особи, які отримали надбавку до пенсії, призначену спеціально для непрацюючих пенсіонерів, але почали працювати, не повідомивши про це ПФУ, будуть покарані штрафними санкціями.