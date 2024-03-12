Субсидію можна втратити: що потрібно зробити за 30 днів

З моменту виникнення певних змін у майновому або родинному складі, українець має повідомити про це ПФУ. Якщо цього не зробити, допомогу на сплату комунальних послуг можна втратити.

Як не втратити субсидію

Україна допомагає деяким громадянам сплачувати за комунальні послуги, якщо вони не мають такої змоги. Проте, якщо отримувач не повідомить вчасно ПФУ про деякі зміни у своєму майновому та фінансовому стані – він втратить виплати.

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Про які зміни треба повідомляти:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива".

Якщо про зміни не було повідомлено і виплати скасували, особа має подати нову заяву на призначення субсидії та знову заповнити декларацію.

Як повідомити про зміни ПФУ

В першу чергу, це можна зробити через особистий кабінет на сайті ПФУ, увійшовши туди за цифровим підписом. Далі треба відкрити розділ "Звернення" та слідувати інструкціям.

Також можна звернутися безпосередньо у відділення ПФУ та подати усне або письмове звернення. Письмове звернення можна надіслати поштою або передати документ до ПФУ особисто або через уповноважену ним особу, яка має довіреність.

У письмовому зверненні має бути вказано: