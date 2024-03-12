Как не потерять субсидию

Украина помогает некоторым гражданам платить за коммунальные услуги, если они не имеют такой возможности. Однако, если получатель не сообщит вовремя ПФУ о некоторых изменениях в своем имущественном и финансовом состоянии – он потеряет выплаты.

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О каких изменениях нужно сообщать:

изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения.

Обратите внимание! Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива".

Если об изменениях не было сообщено и выплаты отменили, лицо должно подать новое заявление на назначение субсидии и снова заполнить декларацию.

Как сообщить об изменениях ПФУ

В первую очередь, это можно сделать через личный кабинет на сайте ПФУ, войдя туда по цифровой подписи. Далее надо открыть раздел "Обращение" и следовать инструкциям.

Также можно обратиться непосредственно в отделение ПФУ и подать устное или письменное обращение. Письменное обращение можно отправить по почте или передать документ в ПФУ лично или через уполномоченное им лицо, которое имеет доверенность.

В письменном обращении должно быть указано: