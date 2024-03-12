Как не потерять субсидию
Украина помогает некоторым гражданам платить за коммунальные услуги, если они не имеют такой возможности. Однако, если получатель не сообщит вовремя ПФУ о некоторых изменениях в своем имущественном и финансовом состоянии – он потеряет выплаты.
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О каких изменениях нужно сообщать:
- изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
- изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
- изменения в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения.
Если об изменениях не было сообщено и выплаты отменили, лицо должно подать новое заявление на назначение субсидии и снова заполнить декларацию.
Как сообщить об изменениях ПФУ
В первую очередь, это можно сделать через личный кабинет на сайте ПФУ, войдя туда по цифровой подписи. Далее надо открыть раздел "Обращение" и следовать инструкциям.
Также можно обратиться непосредственно в отделение ПФУ и подать устное или письменное обращение. Письменное обращение можно отправить по почте или передать документ в ПФУ лично или через уполномоченное им лицо, которое имеет доверенность.
В письменном обращении должно быть указано:
- фамилия, имя и отчество субсидианта;
- место жительства гражданина;
- суть вопроса, который нужно решить с ПФУ;
- подпись заявителя и дата.