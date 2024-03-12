Як не втратити субсидію
Україна допомагає деяким громадянам сплачувати за комунальні послуги, якщо вони не мають такої змоги. Проте, якщо отримувач не повідомить вчасно ПФУ про деякі зміни у своєму майновому та фінансовому стані – він втратить виплати.
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Про які зміни треба повідомляти:
- зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
- зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);
- зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
- зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;
- зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
- зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання.
Якщо про зміни не було повідомлено і виплати скасували, особа має подати нову заяву на призначення субсидії та знову заповнити декларацію.
Як повідомити про зміни ПФУ
В першу чергу, це можна зробити через особистий кабінет на сайті ПФУ, увійшовши туди за цифровим підписом. Далі треба відкрити розділ "Звернення" та слідувати інструкціям.
Також можна звернутися безпосередньо у відділення ПФУ та подати усне або письмове звернення. Письмове звернення можна надіслати поштою або передати документ до ПФУ особисто або через уповноважену ним особу, яка має довіреність.
У письмовому зверненні має бути вказано:
- прізвище, ім’я та по батькові субсидіанта;
- місце проживання громадянина;
- суть питання, яке потрібно розв'язати з ПФУ;
- підпис заявника та дата.