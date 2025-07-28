Грошей немає навіть на зарплати: вугільна галузь Росії на межі колапсу
- Борги російських вугільних шахт перевищили 13 мільярдів доларів, а збитки вугільних компаній можуть досягти 3,9 мільярда доларів цього року.
- У Кузбасі через фінансові проблеми зупинено роботу шахти "Спіридоновська", де 900 робітників залишилися без зарплати, є загроза зупинки інших шахт, зростає трудова депресія, що може призвести до соціального вибуху і дестабілізації ситуації в країні.
Борги російських вугільних шахт стрімко зростають. Цьогоріч збитки вугільних компаній можуть бути втричі більшими, ніж у 2024 році й сягнути 3,9 мільярда доларів.
Які збитки у вугільній промисловості Росії?
Вже за перші 5 місяців 2025 року чисті збитки у вугільній галузі Росії склали 1,2 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
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За даними розвідки, загальні борги у російському вугільному секторі вже перевищили 13 мільярдів доларів і до кінця цього року можуть зрости аж до 15,5 мільярда доларів.
Є декілька причин таких великих втрат, які вкупі й призвели до скрутної фінансової ситуації у галузі:
- дорогі кредити;
- падіння попиту на російське вугілля;
- зростання витрат;
- недосконала логістика.
Значна частина заборгованості вугільних шахт – це банківські кредити.
Варто знати! Через нестачу фінансів вугільні компанії змушені урізати інвестиції. Вони впадуть нижче 2,75 мільярда доларів, що були закладені минулого року.
Чим загрожує зростання боргів?
Однак найгірша ситуація – щодо боргів по заробітній платі. У Кузбасі через відсутність коштів довелося зупинити роботу на великій шахті "Спіридоновська»". Без зарплати залишились 900 робітників, а борги перед ними складають приблизно 1 мільйон доларів.
- У Кузбасі вугільні шахти залишаються основним місцем роботи для населення регіону.
- Однак деякі підприємства вже зупинились, а інші – скорочують робочий тиждень чи працюють зі збитками.
- Місцева влада вже закликає людей звільнятися з проблемних шахт і шукати роботу деінде.
- Тим часом борг регіону Кузбас зростає і наближається до 1,1 мільярда доларів, а це 42% загальних доходів регіону.
Важливо! Українська розвідка зазначає, що у Кузбасі зростає трудова депресія. Звільнені працівники перетворюються на кадровий резерв для армії. А це загрожує соціальним вибухом не лише в регіоні, а дестабілізацією ситуації у країні загалом.