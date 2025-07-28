Грошей немає навіть на зарплати: вугільна галузь Росії на межі колапсу

Борги російських вугільних шахт стрімко зростають. Цьогоріч збитки вугільних компаній можуть бути втричі більшими, ніж у 2024 році й сягнути 3,9 мільярда доларів.

Які збитки у вугільній промисловості Росії?

Вже за перші 5 місяців 2025 року чисті збитки у вугільній галузі Росії склали 1,2 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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За даними розвідки, загальні борги у російському вугільному секторі вже перевищили 13 мільярдів доларів і до кінця цього року можуть зрости аж до 15,5 мільярда доларів.

Є декілька причин таких великих втрат, які вкупі й призвели до скрутної фінансової ситуації у галузі:

дорогі кредити;

падіння попиту на російське вугілля;

зростання витрат;

недосконала логістика.

Значна частина заборгованості вугільних шахт – це банківські кредити.

Варто знати! Через нестачу фінансів вугільні компанії змушені урізати інвестиції. Вони впадуть нижче 2,75 мільярда доларів, що були закладені минулого року.

Чим загрожує зростання боргів?

Однак найгірша ситуація – щодо боргів по заробітній платі. У Кузбасі через відсутність коштів довелося зупинити роботу на великій шахті "Спіридоновська»". Без зарплати залишились 900 робітників, а борги перед ними складають приблизно 1 мільйон доларів.

У Кузбасі вугільні шахти залишаються основним місцем роботи для населення регіону.

Однак деякі підприємства вже зупинились, а інші – скорочують робочий тиждень чи працюють зі збитками.

Місцева влада вже закликає людей звільнятися з проблемних шахт і шукати роботу деінде.

Тим часом борг регіону Кузбас зростає і наближається до 1,1 мільярда доларів, а це 42% загальних доходів регіону.

Важливо! Українська розвідка зазначає, що у Кузбасі зростає трудова депресія. Звільнені працівники перетворюються на кадровий резерв для армії. А це загрожує соціальним вибухом не лише в регіоні, а дестабілізацією ситуації у країні загалом.