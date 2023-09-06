Зміни в правилах ввезення гуманітарки: як тепер працюватиме митниця

У Кабміні пояснили, що основні зміни торкнуться саме процесу обліку гуманітарної допомоги. Нововведення будуть діяти, починаючи з 1 грудня.

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5 вересня Кабмін затвердив постанову відносно автоматизації обліку гуманітарної допомоги під час воєнного стану. Йдеться про введення спеціального електронного інструменту, що маркуватиме вантаж.

Система автоматично присвоюватиме декларації унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж.

– пояснили у Мінсоцполітики

Таким чином, гуманітарка матиме декларацію та номер реєстрації ще до потрапляння на митницю. Здійснювати процедуру можливо через електронний сервіс "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги".

Завдяки цій системі, процес введення вантажу буде спрощено та прискорено. Водночас організація, яка ввозила вантаж має надати звіт про отримання та розподіл вказаної гуманітарної допомоги.

Після того, як організація ввезла допомогу, перед роздачею потрібно буде зробити її опис у системі. Потім – внести дані: коли й де (без зазначення персональних даних осіб) роздано вантаж, чи є залишки і які. Такий механізм покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу.

– пояснили у Міністерстві

Постанова, яку ухвалив Кабмін, також скасовує раніше введенні гарантійні листи. Таке рішення має позбавити вантажі для військових будь-яких бюрократичних перипетій і, відповідно, затримок.