Чому знизилися резерви
У серпні міжнародні резерви в Україні знизилися на 3,2%. Ця ситуація склалася через нововведення НБУ відносно продажу валюти. Ці реформи мали покрити різницю між попитом та пропозицією на валютному ринку.
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У більшості ситуація на фінансовому ринку України регулювалася, завдяки грошовій допомозі від міжнародних партнерів.
Що відбувається з держборгом України
На валютні рахунки НБУ надійшли кошти – 1 664,4 мільйона доларів. Ця сума складається з:
- макрофінансової допомоги від ЄС – 1 632,9 мільйона доларів;
- розміщень валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) – 21,9 мільйона доларів.
Для погашення державного боргу уряд виділив 306,5 мільйонів доларів. Їх розподілили так:
- борг перед Світовим банком – 169,1 мільйона доларів;
- Погашення валютних ОВДП та плата за їх обслуговування – 63,7 мільйона доларів.
Залишок суми було віддано міжнародним кредиторам, як часткове погашення боргу. Також уряд виділив 379,6 мільйона доларів для виплат МВФ.