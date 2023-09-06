Чи зміняться ціни на воду восени

Хоча раніше НКРЕКП заявляла про підвищення вартості води на 32%, влада виступила категорично проти цього рішення і його відмінили. Це сталося завдяки закликам прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Тож восени вартість води для населення залишиться на колишньому рівні. Проте цілком ймовірно, що у майбутньому ціна зросте, адже регулятор неодноразово скаржився на дефіцит грошей.

Тарифи виглядають наступним чином:

Дніпроводоканал : водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;

: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр; Львівводоканал : водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр; Київводоканал : водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр;

: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр; Вінницяобл­водоканал : водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр; Луцьк­водоканал : водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр;

: водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр; Кривбас­водоканал : водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр;

: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр; Житомир­водоканал : водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр;

: водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр; ВУВКГ Ужгорода : водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр;

: водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр; Водоканал Запоріжжя : водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр; Івано-Франківськ­водоекотехпром : водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр;

: водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр; Сєвєродонецьк­водоканал : водопостачання – 9,66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр;

: водопостачання – 9,66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр; Миколаїв­водоканал : водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр; Інфокс­водоканал (Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр;

(Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр; Кременчук­водоканал : водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр;

: водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр; Рівнеобл­водоканал : водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр;

: водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр; Міськ­водоканал (Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр;

(Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр; Тернопіль­водоканал : водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр; Харків­водоканал : водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;

: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр; ВУВКГ Херсона : водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр;

: водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр; Хмельницьк­водоканал : водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр;

: водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр; Черкаси­водоканал : водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр;

: водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр; Чернівці­водоканал : водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр;

: водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр; Дніпро-Кіровоград : водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;

: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр; Чернігів­водоканал: водопостачання – 15,56 гривні за кубометр, водовідведення – 15,34 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Якщо вашого водоканалу немає у цьому списку, усі ціни ви можете переглянути на його сайті.

Коли подавати показники лічильників на воду

Дані з лічильника води потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна у наступні способи: