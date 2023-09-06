Чи зміняться ціни на воду восени

Хоча раніше НКРЕКП заявляла про підвищення вартості води на 32%, влада виступила категорично проти цього рішення і його відмінили. Це сталося завдяки закликам прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Тож восени вартість води для населення залишиться на колишньому рівні. Проте цілком ймовірно, що у майбутньому ціна зросте, адже регулятор неодноразово скаржився на дефіцит грошей.

Тарифи виглядають наступним чином:

  • Дніпроводоканал: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
  • Львівводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
  • Київводоканал: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр;
  • Вінницяобл­водоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
  • Луцьк­водоканал: водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр;
  • Кривбас­водоканал: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр;
  • Житомир­водоканал: водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр;
  • ВУВКГ Ужгорода: водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр;
  • Водоканал Запоріжжя: водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр;
  • Івано-Франківськ­водоекотехпром: водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр;
  • Сєвєродонецьк­водоканал: водопостачання – 9,66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр;
  • Миколаїв­водоканал: водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр;
  • Інфокс­водоканал (Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр;
  • Кременчук­водоканал: водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр;
  • Рівнеобл­водоканал: водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр;
  • Міськ­водоканал (Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр;
  • Тернопіль­водоканал: водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр;
  • Харків­водоканал: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;
  • ВУВКГ Херсона: водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр;
  • Хмельницьк­водоканал: водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр;
  • Черкаси­водоканал: водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр;
  • Чернівці­водоканал: водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр;
  • Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
  • Чернігів­водоканал: водопостачання – 15,56 гривні за кубометр, водовідведення – 15,34 гривні за кубометр.

Коли подавати показники лічильників на воду

Дані з лічильника води потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна у наступні способи:

  • в особистому кабінеті;
  • на сайті;
  • за допомогою Viber-бота або Telegram-бота у додатку;
  • телефоном контакт-центру (044) 202-0202;
  • у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
  • записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.