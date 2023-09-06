Изменятся ли цены на воду осенью
Хотя ранее НКРЭКУ заявляла о повышении стоимости воды на 32%, власти выступили категорически против этого решения и его отменили. Это произошло благодаря призывам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Читайте также Можно платить меньше: как правильно снять и передать показатели счетчика на воду
Так что осенью стоимость воды для населения останется на прежнем уровне. Однако вполне возможно, что в будущем цена вырастет, ведь регулятор неоднократно жаловался на дефицит денег.
Тарифы выглядят следующим образом:
- Днепроводоканал : водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;
- Львовводоканал : водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;
- Киевводоканал : водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр;
- Винницаоблводоканал : водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;
- Луцкводоканал : водоснабжение – 12,20 гривны за кубометр, водоотвод – 16,21 гривны за кубометр;
- Кривбассводоканал : водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотвод – 15,39 гривны за кубометр;
- Житомирводоканал : водоснабжение – 18,26 гривны за кубометр, водоотвод – 19,27 гривны за кубометр;
- ВУВКХ Ужгорода : водоснабжение – 26,52 гривны за кубометр, водоотвод – 16,34 гривны за кубометр;
- Водоканал Запорожья : водоснабжение – 17,80 гривны за кубометр, водоотвод – 10,56 гривны за кубометр;
- Ивано-Франковскводоэкотехпром : водоснабжение – 12,94 гривны за кубометр, водоотвод – 15,28 гривны за кубометр;
- Северодонецкводоканал : водоснабжение – 9,66 гривны за кубометр, водоотвод – 8,64 гривны за кубометр;
- Николаевводоканал : водоснабжение – 17,53 гривны за кубометр, водоотвод – 16,51 гривны за кубометр;
- Инфоксводоканал (Одесса): водоснабжение – 17,91 гривны за кубометр, водоотвод – 17,24 гривны за кубометр;
- Кременчугводоканал : водоснабжение – 14,30 гривны за кубометр, водоотвод – 17,96 гривны за кубометр;
- Ровнооблводоканал : водоснабжение – 16,68 гривны за кубометр, водоотвод – 15,91 гривны за кубометр;
- Горводоканал (суммы): водоснабжение – 15,98 гривны за кубометр, водоотвод – 16,67 гривны за кубометр;
- Тернопольводоканал : водоснабжение – 17,58 гривны за кубометр, водоотвод – 19,12 гривны за кубометр;
- Харьковводоканал : водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотвод – 8,48 гривны за кубометр;
- ВУВКХ Херсона : водоснабжение – 15,78 гривны за кубометр, водоотвод – 14,91 гривны за кубометр;
- Хмельницкводоканал : водоснабжение – 14,17 гривны за кубометр, водоотвод – 13,22 гривны за кубометр;
- Черкассыводоканал : водоснабжение – 13,84 гривны за кубометр, водоотвод – 13,80 гривны за кубометр;
- Черновцыводоканал : водоснабжение – 17,92 гривны за кубометр, водоотвод – 9,96 гривны за кубометр;
- Днепр-Кировоград : водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;
- Черниговводоканал : водоснабжение – 15,56 гривны за кубометр, водоотвод – 15,34 гривны за кубометр.
Когда подавать показатели счетчиков на воду
Данные по счетчику воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Сделать это можно следующими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота или Telegram-бота в приложении;
- по телефону контакт-центра (044) 202-0202;
- в центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.