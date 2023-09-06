Изменятся ли цены на воду осенью

Хотя ранее НКРЭКУ заявляла о повышении стоимости воды на 32%, власти выступили категорически против этого решения и его отменили. Это произошло благодаря призывам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Так что осенью стоимость воды для населения останется на прежнем уровне. Однако вполне возможно, что в будущем цена вырастет, ведь регулятор неоднократно жаловался на дефицит денег.

Тарифы выглядят следующим образом:

Днепроводоканал : водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр; Львовводоканал : водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр; Киевводоканал : водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 16,16 гривны за кубометр, водоотвод – 14,22 гривны за кубометр; Винницаоблводоканал : водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,29 гривны за кубометр, водоотвод – 8,59 гривны за кубометр; Луцкводоканал : водоснабжение – 12,20 гривны за кубометр, водоотвод – 16,21 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 12,20 гривны за кубометр, водоотвод – 16,21 гривны за кубометр; Кривбассводоканал : водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотвод – 15,39 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 15,97 гривны за кубометр, водоотвод – 15,39 гривны за кубометр; Житомирводоканал : водоснабжение – 18,26 гривны за кубометр, водоотвод – 19,27 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 18,26 гривны за кубометр, водоотвод – 19,27 гривны за кубометр; ВУВКХ Ужгорода : водоснабжение – 26,52 гривны за кубометр, водоотвод – 16,34 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 26,52 гривны за кубометр, водоотвод – 16,34 гривны за кубометр; Водоканал Запорожья : водоснабжение – 17,80 гривны за кубометр, водоотвод – 10,56 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,80 гривны за кубометр, водоотвод – 10,56 гривны за кубометр; Ивано-Франковскводоэкотехпром : водоснабжение – 12,94 гривны за кубометр, водоотвод – 15,28 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 12,94 гривны за кубометр, водоотвод – 15,28 гривны за кубометр; Северодонецкводоканал : водоснабжение – 9,66 гривны за кубометр, водоотвод – 8,64 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 9,66 гривны за кубометр, водоотвод – 8,64 гривны за кубометр; Николаевводоканал : водоснабжение – 17,53 гривны за кубометр, водоотвод – 16,51 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,53 гривны за кубометр, водоотвод – 16,51 гривны за кубометр; Инфоксводоканал (Одесса): водоснабжение – 17,91 гривны за кубометр, водоотвод – 17,24 гривны за кубометр;

(Одесса): водоснабжение – 17,91 гривны за кубометр, водоотвод – 17,24 гривны за кубометр; Кременчугводоканал : водоснабжение – 14,30 гривны за кубометр, водоотвод – 17,96 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 14,30 гривны за кубометр, водоотвод – 17,96 гривны за кубометр; Ровнооблводоканал : водоснабжение – 16,68 гривны за кубометр, водоотвод – 15,91 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 16,68 гривны за кубометр, водоотвод – 15,91 гривны за кубометр; Горводоканал (суммы): водоснабжение – 15,98 гривны за кубометр, водоотвод – 16,67 гривны за кубометр;

(суммы): водоснабжение – 15,98 гривны за кубометр, водоотвод – 16,67 гривны за кубометр; Тернопольводоканал : водоснабжение – 17,58 гривны за кубометр, водоотвод – 19,12 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,58 гривны за кубометр, водоотвод – 19,12 гривны за кубометр; Харьковводоканал : водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотвод – 8,48 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 16,03 гривны за кубометр, водоотвод – 8,48 гривны за кубометр; ВУВКХ Херсона : водоснабжение – 15,78 гривны за кубометр, водоотвод – 14,91 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 15,78 гривны за кубометр, водоотвод – 14,91 гривны за кубометр; Хмельницкводоканал : водоснабжение – 14,17 гривны за кубометр, водоотвод – 13,22 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 14,17 гривны за кубометр, водоотвод – 13,22 гривны за кубометр; Черкассыводоканал : водоснабжение – 13,84 гривны за кубометр, водоотвод – 13,80 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 13,84 гривны за кубометр, водоотвод – 13,80 гривны за кубометр; Черновцыводоканал : водоснабжение – 17,92 гривны за кубометр, водоотвод – 9,96 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 17,92 гривны за кубометр, водоотвод – 9,96 гривны за кубометр; Днепр-Кировоград : водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр;

: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр; Черниговводоканал : водоснабжение – 15,56 гривны за кубометр, водоотвод – 15,34 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Если вашего водоканала нет в этом списке, все цены можно просмотреть на его сайте.

Когда подавать показатели счетчиков на воду

Данные по счетчику воды нужно подавать ежемесячно до 28 числа. Сделать это можно следующими способами: