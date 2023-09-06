Почему снизились резервы
В августе международные резервы Украины снизились на 3,2%. Эта ситуация сложилась из-за новшеств НБУ относительно продажи валюты. Эти реформы должны были покрыть разницу между спросом и предложением на валютном рынке.
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В большинстве, ситуация на финансовом рынке Украины регулировалась благодаря денежной помощи от международных партнеров.
Что происходит с госдолгом Украины
На валютные счета НБУ поступили средства – 1 664,4 миллиона долларов. Эта сумма состоит из:
- макрофинансовой помощи от ЕС – 1 632,9 миллиона долларов;
- размещений валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 21,9 миллиона долларов.
Для погашения государственного долга правительство выделило 306,5 миллиона долларов. Их распределили так:
- долг перед Всемирным банком – 169,1 миллиона долларов;
- Погашение валютных ОВГЗ и плата за их обслуживание – 63,7 миллиона долларов.
Остаток суммы был отдан международным кредиторам как частичное погашение долга. Также правительство выделило 379,6 миллиона долларов для выплат МВФ.